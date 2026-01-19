Размер шрифта
Общество

Подозреваемого в нападении c ножом на юношу в Подмосковье задержали

В Электростали задержали подозреваемого в нападении с ножом на юношу
Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

В Электростали (Московская область) по подозрению в нападении с ножом на 18-летнего юношу задержали 19-летнего молодого человека. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемого задержали и в настоящее время транспортируют к следователю. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел 18 января в автобусе. Между группой молодых людей случился конфликт, и один из них в районе остановки возле улицы Мира нанес оппоненту удар ножом, а затем скрылся с места происшествия.

Пострадавший был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. Водитель общественного транспорта обратился в правоохранительные органы.

Ранее в Минусинске подростка ударили ножом во время драки.

