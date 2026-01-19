Размер шрифта
Общество

В Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии

Губернатор Балицкий: в части Запорожской области временно пропал свет
Shutterstock

Часть Запорожской области временно осталась без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В Пологовском муниципальном округе обесточены села Семеновка, Григоровка, Конские Раздоры, в Мелитопольском муниципальном округе — село Астраханка. Также без электричества остались город Приморск и часть Куйбышевского муниципального округа», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что сотрудники энергетических служб уже работают над восстановлением электроснабжения.

Накануне Балицкий сообщил, что без электроснабжения оставались более 7,6 тысячи жителей Запорожской области. По его словам, в регионе производилось заполнение магистралей теплоносителей. Такой процесс занимает около шести часов, отметил губернатор.

17 января после удара украинской армии по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области возникли перебои с электроснабжением. Они затронули значительную часть региона. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, а генераторы обеспечили водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

Ранее жители региона России пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.

