Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Певица Слава соскучилась по бывшему мужу

Певица Слава заявила, что скучает по былым дням с Данилицким
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Слава рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что предалась ностальгии во время поездки на Бали.

Слава призналась, что соскучилась по прежним временам, проведенным с бизнесменом Анатолием Данилицким.

«Когда мы десять лет назад путешествовали, отдыхали вместе, сидели вместе в ресторане. Когда нам всегда было о чем поговорить, можно было посмеяться. Когда он рассказывал интересные вещи, я его поддерживала. Когда мы кушали, выпивали, танцевали. Короче, когда было очень-очень здорово. Вот это было мое самое счастливое время в жизни», — поделилась артистка.

По словам Славы, каждый день на Бали ее преследуют воспоминания с Данилицким. Артистка старается их пережить и жить дальше.

Певица Слава и Анатолий Данилицкий расстались в мае 2025 года. Пара состояла в отношениях с 2002-го, но официально этот роман не был зарегистрирован. Причиной разрыва, как рассказала артистка, стали измены гражданского мужа. Позже она заявила, что рассталась с бизнесменом из-за отсутствия поддержки.

Ранее певица Слава намекнула, что ее сглазила Долина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657763_rnd_7",
    "video_id": "record::86fa7d42-cd25-4f40-b460-7adac63fb863"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+