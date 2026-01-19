Певица Слава соскучилась по бывшему мужу

Певица Слава рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что предалась ностальгии во время поездки на Бали.

Слава призналась, что соскучилась по прежним временам, проведенным с бизнесменом Анатолием Данилицким.

«Когда мы десять лет назад путешествовали, отдыхали вместе, сидели вместе в ресторане. Когда нам всегда было о чем поговорить, можно было посмеяться. Когда он рассказывал интересные вещи, я его поддерживала. Когда мы кушали, выпивали, танцевали. Короче, когда было очень-очень здорово. Вот это было мое самое счастливое время в жизни», — поделилась артистка.

По словам Славы, каждый день на Бали ее преследуют воспоминания с Данилицким. Артистка старается их пережить и жить дальше.

Певица Слава и Анатолий Данилицкий расстались в мае 2025 года. Пара состояла в отношениях с 2002-го, но официально этот роман не был зарегистрирован. Причиной разрыва, как рассказала артистка, стали измены гражданского мужа. Позже она заявила, что рассталась с бизнесменом из-за отсутствия поддержки.

