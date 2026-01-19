Эрдоган рассказал, как Ирану преодолеть «полный ловушек» период

Анкара надеется, что власти Ирана решат возникший кризис путем диалога и дипломатии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, передает Telegram-канал Clash Report.

«Мы верим, что наши иранские братья преодолеют этот полный ловушек период. Турция изначально придерживается принципиальной позиции. По нашему мнению, решение проблем Ирана должно быть найдено за столом переговоров», — подчеркнул турецкий лидер.

Он уточнил, что Анкара призывает все заинтересованные стороны к дипломатии. По словам Эрдогана, Турция будет и впредь противостоять любым попыткам, которые могут привести регион к хаосу.

19 января сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана провели операции по задержанию предполагаемых лидеров беспорядков в четырех регионах страны — Йезде, Семнане, Рафсанджане и Сирджане.

Согласно заявлению КСИР, благодаря тщательному наблюдению и своевременным разведывательным мероприятиям в провинции Йезд были выявлены и задержаны боевики и лидеры недавних беспорядков. Также утверждается, что в провинции Семнан была выявлена и арестована значительная часть агентов, связанных с «израильскими террористическими группами» и причастных к последним беспорядкам.

