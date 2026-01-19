Размер шрифта
Общество

«Радиостанция Судного дня» передала шифровку о высшей стадии эволюции

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучала шифровка со словом «ноосфера»
Борис Приходько/РИА Новости

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир сообщение со словом «ноосфера». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Новая шифровка была передана в эфир в 18:50 по московскому времени. Она, как всегда, содержала в себе сочетание букв и цифр, непонятное обывателям.

«НЖТИ 97281 НООСФЕРА 5176 3559», — гласило очередное послание.

Термин «ноосфера» обозначает высшую стадию эволюции биосферы. Обычно его связывают с работами советского мыслителя Владимира Вернадского.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая вещает с 1970-х годов. Обычно в эфире станции транслируется непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

По разным данным, сигнал «Жужжалки» может поступать из Московской, Ленинградской или Псковской областей. С помощью триангуляции радиолюбители выяснили, что до 2010 года станция могла располагаться в подмосковном поселке Поварово. Люди, побывавшие там, утверждают, что якобы обнаружили заброшенную военную часть с бункером и журналом с записями о сообщениях станции. Эта информация официально не подтверждена.

Ранее были названы самые активные дни «Радиостанции судного дня» в 2025 году.

