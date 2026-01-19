Губерниев хочет, чтобы Олимпиаду транслировали в России

Губерниев: если бы решал я, то показывал бы Олимпиаду в России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что принял бы решение транслировать Олимпийские игры 2026 года. Его слова передает «РБ Спорт».

«Нужно ли показывать олимпийский хоккейный турнир в России? Как и лыжный, как и биатлонный и все другие. Вопрос в том, что решение принимаю не я. Если бы решал я, то я бы показывал Олимпиаду», — заявил Губерниев.

Как сообщает Sport24, трансляции Олимпийских игр 2026 года на российском ТВ могут не состояться, так как МОК игнорирует запросы отечественных вещателей.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Ирина Роднина заявила, что Олимпиада гораздо интереснее, чем возвращение Валиевой.