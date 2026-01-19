Военные РФ перед отправкой в зону боевых действий будут сдавать геномный материал

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, который вводит обязательную геномную регистрацию для военнослужащих. Об этом рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он пояснил, что законопроект касается участников боевых действий, а также контртеррористических операций. Регистрация будет проводиться структурами, где военные проходят службу или к которым приписаны.

Одновременно с этим законопроект устанавливает срок хранения геномных данных – до достижения 100 лет или до момента установления личности, если боец не вернулся с фронта. При увольнении со службы военнослужащий имеет право потребовать уничтожить его геномную информацию.

До этого Совет Федерации одобрил закон об обязательной геномной регистрации всех осужденных, отбывающих наказание в колонии, а также для всех подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и для подвергнутых административному аресту. Ее могут проводить органами предварительного следствия и органами дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел или Следственного комитета РФ.

Ранее в России задумались об обязательной геномной регистрации родственников пропавших без вести.