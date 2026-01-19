Трамп оценил готовность ввести пошлины против стран Европы из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что на 100% полон решимости ввести пошлины против стран Европы, если сделка по Гренландии не будет достигнута. Об этом сообщает NBC News.

«Буду, на 100%», — сказал Трамп в ответ на вопрос о том, будет ли он реализовывать планы по введению пошлин в отношении европейских стран в отсутствие соглашения по Гренландии.

5 января 2026 года Трамп сообщил о желании США получить контроль над Гренландией, против чего выступили власти острова. Затем европейские страны НАТО заявили о старте совместной разведывательной миссии в Гренландии.

В ответ Трамп пообещал ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против участников миссии НАТО, а также увеличить их до 25% с 1 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС принять контрмеры против американских пошлин. А председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания.

Ранее в Европе заговорили о появлении нового альянса взамен НАТО.