Трампа спросили о силовом захвате Гренландии

Президент США Дональд Трамп во время интервью телеканалу NBC News отказался отвечать на вопрос журналистов о силовом захвате Гренландии.

«Без комментариев», — сказал американский лидер, когда его спросили, готов ли он прибегнуть к силовому захвату острова.

При этом глава Белого дома заявил, что на 100% полон решимости ввести пошлины против стран Европы, выступающих против присоединения Гренландии к США, если сделка о покупке острова не будет достигнута.

До этого телеканал CNN сообщил, что жители Гренландии начали массово скупать снаряжение для выживания, опасаясь возможного нападения США на остров и других видов нестабильности. Отмечается, что среди гренландцев увеличился спрос на походные плиты, сушеные продукты и сублимированные блюда.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новости вокруг Гренландии. По его словам, Москва пристально следит за происходящим. Песков также согласился с экспертами, которые считают, что решив вопрос присоединения острова к США, Трамп войдет в мировую историю.

Ранее СМИ заявили о крупнейшем кризисе из-за ситуации с Гренландией.