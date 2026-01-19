Легенда ЦСКА посочувствовал «Зениту»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Зениту» будет тяжело справиться с уходом колумбийского нападающего Матео Кассьерры.

«Если Кассьерра уходит из «Зенита», то, как говорится, надо сушить лапки. Семаку некем играть, абсолютно. Соболев будет, что ли, один? На столба будет команда играть? Это другая система игры абсолютно. Они поменяли Гонду на Дивеева, вот они и будут как два столба играть. «Зенит» так очень крупно залетит, без вопросов. Без нападающих у Семака ничего не получится», — заявил Пономарев.

По информации журналиста Пипе Сьерра, «Зенит» и «Атлетико Минейро» достигли принципиальной договоренности о перехода Кассьерры. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет заполучить испанского футболиста «Севильи».