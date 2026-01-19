В «России Православной» предложили запретить показ пиратских копий «Аватара»

Зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС), глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с «Газетой.Ru» возмутился показом в России «пиратской копии» «Аватара 3: Пламя и пепел» и заявил, что в основе блокбастера лежит неоязыческий культ.

«Сложившаяся ситуация, когда вместо подлинного произведения зрителю предлагают некондиционную запись с размытой картинкой и плохим звуком, причем за полную стоимость билета, — это не просто технический сбой. Это символ того культурного тупика, в который заводит страну зависимость от чуждого контента. Пиратский показ, по сути, обнажает главную проблему: стремление любой ценой потреблять продукт, который по своему духу, по своей идеологии давно находится в конфликте с нашими традиционными устоями. Говоря о самой картине, нельзя не отметить, что она, как и вся франшиза, является воплощением подхода, при котором внешняя техническая безупречность и показной визуальный масштаб служат лишь оберткой для внутренней пустоты и вторичности. Критики, даже западные, признают, что сюжет этой третьей части повторяет прежние схемы, не предлагая ничего нового, кроме новой локации и очередного эпичного сражения», — отметил Иванов.

Активист назвал картину «дорогостоящим аттракционом», который, несмотря на гигантские сборы, так и не смог оставить глубокого культурного следа и «породить подлинные, а не навязанные маркетингом смыслы».

По мнению Иванова, такое кино «протаскивает» под маской экологического послания и борьбы с колониализмом «абсолютно чуждую нам идеологию».

«В его основе лежит неоязыческий культ обожествленной природы (Эйва), где человеку отводится роль не созидателя, а либо разрушителя, либо просто одного из биологических видов. Это отрицает уникальность человеческой души, данную нам Творцом. Кроме того, нарратив строится на примитивном и разрушительном противопоставлении: технологическая цивилизация изначально представлена как абсолютное зло, а дикарское состояние романтизируется. Такой взгляд исключает саму идею прогресса, развития и ответственности человека как венца творения. Случай с «Аватаром 3» в очередной раз ясно показывает, что вопрос заключается не только в том, как мы смотрим, но и что. Проблема пиратских копий — лишь симптом более глубокой болезни: культурной зависимости и отсутствия на нашем рынке мощных, технологичных, но при этом духовно наполненных отечественных произведений, способных конкурировать за внимание зрителя. Мы должны создать такую среду, где подлинное национальное киноискусство, основанное на наших ценностях и историческом опыте, будет востребовано и доступно», — заключил Иванов.

В России третья часть культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона вышла в прокат 15 января. Российские кинотеатры не показывали картину во время новогодних праздников, вместо этого в них показывали отечественные фильмы.

Ранее стало известно, что третья часть «Аватара» собрала более $1 млрд в прокате.