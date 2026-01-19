CNN узнал о подготовке жителей Гренландии к возможному нападению США

Жители Гренландии начали массово скупать снаряжение для выживания на фоне беспокойства из-за притязаний США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на владельцев магазинов в столице Гренландии Нууке.

По словам собеседников CNN, гренландцы скупают походные плиты, сушеные продукты с длительным сроком хранения, а также сублимированные блюда. В материале телеканала говорится, что жители острова готовятся к возможным военным действиям со стороны США и другим видам нестабильности.

До этого газета Financial Times со ссылкой на социологический опрос, проведенный компанией Verian, сообщила, что большинство жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США. Отмечается, что гренландцы считают уровень жизни в Дании намного выше, чем в Соединенных Штатах. В частности, жителей острова беспокоит уровень преступности в США и дорогие медицинские услуги.

Авторы статьи предположили, что американские власти могут предложить жителям Гренландии американский паспорт и по $1 млн, чтобы те поддержали идею о присоединении Гренландии к США. Кроме того, как считают в издании, миллиардер Илон Маск мог бы подарить каждому жителю острова по автомобилю Tesla.

Ранее сообщалось, что притязаниями на Гренландию США посылают Европе важный сигнал.