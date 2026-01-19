«Мне не дали Нобелевскую премию». Трамп обиделся и решил отыграться на Гренландии

Трамп заявил, что не чувствует себя обязанным думать о мире без Нобелевской премии

Дональд Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором заявил, что раз его страна не присудила ему Нобелевскую премию мира, то он больше не считает себя обязанным думать исключительно о мире. Также он снова отметил, что Дания неспособна защитить Гренландию от России и Китая, и усомнился в ее «праве собственности» на остров. В Норвегии получение письма подтвердили — Стёре добавил, что несколько раз объяснял Трампу, что премию присуждает не страна, а независимый Нобелевский комитет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он больше не обязан думать исключительно о мире. С такими словами глава Белого дома обратился в письме к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре. Текст документа опубликовал в соцсети X журналист PBS NewsHour Ник Шифрин. По его словам, он получил это письмо от нескольких источников среди чиновников.

«Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн и даже больше, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире — хотя он всегда будет приоритетом — и теперь могу думать о том, что является правильным и выгодным для Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

Также американский лидер снова упомянул, что Дания не может защитить Гренландию от России и Китая, и усомнился в «праве собственности» страны на остров.

«Нет никаких письменных документов — просто несколько сотен лет назад туда причалила лодка. Но наши лодки тоже туда причаливали», — говорится в письме.

Кроме этого, президент США заявил, что с момента основания НАТО сделал для альянса больше, чем кто-либо другой. Поэтому «теперь НАТО должно что-то сделать для Соединенных Штатов».

«Мир не будет в безопасности, если мы не будет иметь полного и тотального контроля над Гренландией», — заключил Трамп.

Что ответили в Норвегии?

По данным норвежской газеты Dagbladet, Йонас Гар Стёре уже подтвердил получение письма.

«Оно пришло в ответ на мое короткое сообщение президенту Трампу ранее в тот же день, от моего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба. В нашем сообщении Трампу мы изложили нашу позицию против его повышения таможенных пошлин в отношении Норвегии, Финляндии и ряда других стран», — отметил премьер-министр Норвегии, добавив, что Гренландия является частью Дании и Осло поддерживает Копенгаген в этом вопросе.

В комментарии агентству Bloomberg, которое также опубликовало сообщение главы Белого дома, Стёре заявил, что уже несколько раз объяснял Трампу, что Нобелевскую премию присуждает независимый комитет, а не правительство Норвегии.

Нобелевская премия мира

В 2025 году СМИ неоднократно сообщали, что президент США хочет получить Нобелевская премию мира. Однако Нобелевский комитет присудил ее венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

В декабре Трамп заявил, что заслуживает награду за каждый урегулированный им конфликт.

«Говорят, что «если он когда-нибудь закончит войну с Россией и Украиной, то получит Нобелевскую премию». А как насчет остальных восьми войн, Индии и Пакистана?» — задался вопросом глава Белого дома.

16 января Мачадо рассказала, что подарила Дональду Трампу свою Нобелевскую премию мира. При этом она не ответила, принял ли награду президент США. Впоследствии это подтвердил сам американский лидер.

«Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную мной работу. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

В то же время Нобелевский центр мира отметил, что Нобелевская премия, в отличие от нобелевской медали, не может быть передана другому лицу. Кроме этого, бывшая государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Янне Хааланд Матлари назвала передачу премии Трампу жалким поступком.

«Это полное неуважение к награде с ее стороны <...>, премию нельзя просто так отдать. Она проявляет неуважение к комитету и к значимости премии, отдавая ее так, будто это товар, который она может использовать в переговорах с Трампом», — сказала Матлари.