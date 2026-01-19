Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Спорт

«В США это уважают»: в Госдуме поощрили отказ Овечкина от акции в поддержку ЛГБТ

Журова заявила, что в США Овечкина не осудят за отказ брать радужную ленту
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина последовательным из-за решения не обматывать клюшку радужной лентой перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз». Ее слова передают РИА Новости.

«Александр Овечкин последователен в своих решениях, он ведь и раньше этого не делал. Просто у него есть свои принципы, и он их придерживается. А в Америке это уважают. И как-то порицать, и наказывать его никто не будет. А если бы его наказали, то это бы выглядело так, что США — это не свободная страна», — сказала Журова.

На разминке российский хоккеист появился с клюшкой, которая была обмотана лентой обычного белого цвета.

В ночь на 18 января «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерз» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этой встрече помочь команде не сумел, очков не набрал и завершил игру с показателем полезности -3.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Вячеслав Фетисов отреагировал на отказ Овечкина обмотать клюшку радужной лентой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658795_rnd_5",
    "video_id": "record::b58cc77e-2d4c-4e54-ad99-c4cbcb7cc6d9"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+