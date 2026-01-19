«В США это уважают»: в Госдуме поощрили отказ Овечкина от акции в поддержку ЛГБТ

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина последовательным из-за решения не обматывать клюшку радужной лентой перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз». Ее слова передают РИА Новости.

«Александр Овечкин последователен в своих решениях, он ведь и раньше этого не делал. Просто у него есть свои принципы, и он их придерживается. А в Америке это уважают. И как-то порицать, и наказывать его никто не будет. А если бы его наказали, то это бы выглядело так, что США — это не свободная страна», — сказала Журова.

На разминке российский хоккеист появился с клюшкой, которая была обмотана лентой обычного белого цвета.

В ночь на 18 января «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерз» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этой встрече помочь команде не сумел, очков не набрал и завершил игру с показателем полезности -3.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Вячеслав Фетисов отреагировал на отказ Овечкина обмотать клюшку радужной лентой.