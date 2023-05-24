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Диана Гурцкая простилась с мужем

В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове прошла панихида по замглавы Минобрнауки Петру Кучеренко.

На прощание приехали супруга чиновника Диана Гурцкая с 15-летним сыном Константином и братом Робертом. Кроме того, проводить в последний путь Кучеренко собрались член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко, певица Лолита, директор Института государства и права РАН Александр Савенков, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, замминистра культуры Надежда Преподобная и другие.

Похоронят Петра Кучеренко на 34 участке Троекуровского кладбища, хотя захоронения известных людей находятся на 21 участке. Как сообщает «МК» со ссылкой на сотрудника кладбища, так захотела семья.

46-летний Петр Кучеренко умер по пути в Москву с Кубы, где был с рабочим визитом. Ему стало плохо на борту самолета. «МК» со ссылкой на источник пишет, что «поводом для вызова врачей значился приступ эпилепсии».

Командир судна совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, но врачам не удалось спасти чиновника. Коллеги характеризуют его как отзывчивого и компетентного человека. С 2005 года Кучеренко женат на заслуженной артистке России Диане Гурцкая.

После смерти отца 15-летний Константин написал пост: «20 мая мой папа умер. Он был слишком молод. <...> Цените своих родных и прямо сейчас скажите им, что вы их любите. Цените каждый момент с ними, жизнь жестокая штука. Никто не знает, что может произойти. Спасибо, папа. Люблю».

Как прошло прощание с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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