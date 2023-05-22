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«Мы погибли!»: Диана Гурцкая потеряла мужа

20 мая умер супруг певицы Дианы Гурцкаи, замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко. Ему было 46 лет. Чиновник летел из командировки с Кубы, и в какой-то момент в самолете мужчине стало плохо. Борт экстренно сел в Минеральных водах, но прибывшим врачам не удалось спасти пациента. Предположительно, смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Друг семьи рассказал, что брат певицы Роберт прокомментировал смерть Кучеренко словами «Мы погибли!». Он также добавил, что Диана Гурцкая «убита горем».

Диана и Петр заключили брак в 2005 году. Спустя два года у них родился сын Константин, в июне этого года ему исполнится 16 лет, он учится в Гнесинском музучилище. Гурцкая, раскрывая, в чем секрет их с мужем крепкого союза, говорила, что они понимают друг друга с полуслова.

«Петя полюбил меня такой, какая я есть», – говорила артистка. Петр, в свою очередь, отмечал, что у его супруги непростой характер, поэтому он всегда шел мириться с ней первым.

Петра Кучеренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 24 мая. Официальная панихида пройдет в Богоявленском соборе. Сама Диана Гурцкая пока никак не комментировала смерть супруга.

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