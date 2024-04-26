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«Соллерс» продал свою долю в Aurus

«Соллерс» вышла из состава собственников автопроизводителя Aurus

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» вышла из состава собственников автопроизводителя Aurus (ООО «Аурус», г. Елабуга). Об этом сообщает interfax.ru. Она продала свои 0,5% долей компании «Хит Моторз Рус».

В пресс-службе «Соллерса» сделку подтвердили, однако никаких подробностей о ней раскрывать не стали. «Хит Моторз Рус» по состоянию на конец 2023 года владело 51% долей производителя камазовских LCV «Компас» (ООО «Тракс Восток Рус», бывшее СП «КАМАЗа» с Daimler). Также ей на конец позапрошлого года принадлежали 50% долей в ООО «Волжские Индустриальные двигатели».

В мае 2021-го сообщалось о старте серийного производства автомобилей представительского класса Aurus на заводе Ford Sollers в Елабуге. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин, он рассказал, что сам ездит на таком автомобиле и не раз бывал за рулем. В конце ноября 2022 года там же было запущено производство внедорожников Aurus Komendant. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

В сентябре 2023-го Путин показал Aurus прибывшему с визитом на космодром Восточный лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Ранее сообщалось, что производитель премиальных авто Aurus заранее подготовился к санкциям США.

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