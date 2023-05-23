Как прошел последний звонок в России

23 мая в большинстве школ России прошли последние звонки. Праздник традиционно отмечали 25 мая, но в этом году министерство просвещения рекомендовало провести мероприятие 22-23 мая.

Традиция отмечать последний звонок для всех школ страны появилась в СССР в 1970-е годы. До 1970-х годов окончание обучения в школе праздновали по желанию. сейчас ни один последний звонок не обходится без торжественной линейки. На ней собираются первоклассники, девятиклассники и одиннадцатиклассники, читают стихи и поздравления, поют песни. По традиции завершает праздник первоклассница, звонящая в школьный колокольчик на плечах одного из выпускников. В этом году «последние звонки» прошли очно. Дальше у школьников начинается период экзаменов, а затем — выпускные вечера, которые состоятся 23-24 июня.