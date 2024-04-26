Полиция Лондона предъявила обвинения мужчинам, якобы связанным с Россией

Полиция Лондона обвинила пятерых мужчин, которые стали фигурантами уголовного дела об угрозе национальной безопасности, якобы связанного с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Королевской прокурорской службы (CPS).

«Пятеро мужчин обвиняются в ведении враждебной государству деятельности в интересах России», — указывается в публикации.

Согласно информации службы, данное дело стало первым случаем, когда CPS предъявила обвинения в преступлениях, предусмотренных новым законом о национальной безопасности, вступившем в силу в 2023 году.

Один из фигурантов — Дилан Эрл — подозревается в оказании помощи зарубежным разведслужбам и осуществлении деятельности в пользу Российской Федерации. В том числе, речь идет об участии в преднамеренном поджоге коммерческого объекта в марте этого года. Вместе с ним в поджоге обвиняют еще двух мужчин — 60-летнего Пола Инглиша и 21-летнего Нии Менсаха. За согласие на получение финансовой выгоды от зарубежных разведслужб и за участие в поджоге также предъявлены обвинения 22-летнему Джейку Ривзу. Наконец, пятым фигурантом стал 22-летний Дмитриюс Полаускас за то, что владел информацией о терактах.

До этого Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что на территории страны задержаны два человека по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу Российской Федерации.

Ранее в Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.