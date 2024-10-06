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В Каспийске увеличилась площадь пожара в выставочном центре

МЧС РФ: площадь пожара в выставочном центре в Каспийске достигла 700 «квадратов»

Площадь пожара в выставочном центре в городе Каспийске, расположенном в Республике Дагестан, увеличилась до 700 квадратных метров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что огонь распространился на втором этаже здания.

«На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется», — добавили в ведомстве.

Возгорание в выставочном центре «Каспий Экспо» зафиксировали днем 6 октября. Изначально сообщалось, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По данным Telegram-канала Mash Gor, пламя охватило секции с бытовой техникой и оптовую точку продажи мягких игрушек. В свою очередь, Telegram-канал «Спросите у Расула» написал, что в загоревшемся здании находится офис Единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения по Дагестану. Иная информация к текущему моменту не поступала.

5 октября в Красноярском крае загорелось хранилище с горохом. Огонь распространился на площади порядка 2,4 тыс. квадратных метров, при этом в помещениях находились более трех тыс. тонн гороха.

Ранее в городе Екатеринбурге произошел пожар на территории исправительной колонии.

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