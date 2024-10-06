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Стас Михайлов повысил цену за выступления на полмиллиона рублей

SHOT: певец Михайлов повысил цену за выступления на полмиллиона рублей

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stas_mihailoff/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Стас Михайлов повысил цены на выступления. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, гонорар Михайлова увеличился до 9 млн рублей.

В августе Life сообщало, что Стас Михайлов берет 8,5 миллиона рублей за выступление на корпоративах. Райдер Михайлова, согласно информации издания, якобы включает в себя номер в отеле категории люкс или президентский для него и его жены.

Пресс-секретарь Стаса Михайлова Анна Исаева ответила на слухи о том, что в его райдере есть элитный алкоголь и пункт об обязательном присутствии на корпоративах жены.

По словам Исаевой, Михайлов ездит на гастроли вместе со своей командой, а не с супругой Инной. Кроме того, продолжила представитель артиста, в его райдере нет алкоголя и требования в целом стандартны.

В марте Михайлов рассказывал, как в 2014 году избил Шнурова из-за песни. По словам певца, музыкант спел песню с неприятными для него словами: «Стас Михайлов, Жанна Фриске, из бетона обелиски, к манной каше две сосиски, любит наш народ». Михайлов посоветовал Шнурову больше так не делать, иначе все «закончится плохо». Шнуров не остановился, и случилась драка.

Ранее Стас Михайлов и организаторы его сорванных концертов обменялись обвинениями.

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