Стас Михайлов повысил цену за выступления на полмиллиона рублей

Певец Стас Михайлов повысил цены на выступления. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, гонорар Михайлова увеличился до 9 млн рублей.

В августе Life сообщало, что Стас Михайлов берет 8,5 миллиона рублей за выступление на корпоративах. Райдер Михайлова, согласно информации издания, якобы включает в себя номер в отеле категории люкс или президентский для него и его жены.

Пресс-секретарь Стаса Михайлова Анна Исаева ответила на слухи о том, что в его райдере есть элитный алкоголь и пункт об обязательном присутствии на корпоративах жены.

По словам Исаевой, Михайлов ездит на гастроли вместе со своей командой, а не с супругой Инной. Кроме того, продолжила представитель артиста, в его райдере нет алкоголя и требования в целом стандартны.

В марте Михайлов рассказывал, как в 2014 году избил Шнурова из-за песни. По словам певца, музыкант спел песню с неприятными для него словами: «Стас Михайлов, Жанна Фриске, из бетона обелиски, к манной каше две сосиски, любит наш народ». Михайлов посоветовал Шнурову больше так не делать, иначе все «закончится плохо». Шнуров не остановился, и случилась драка.

Ранее Стас Михайлов и организаторы его сорванных концертов обменялись обвинениями.