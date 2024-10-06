Полиция Германии разогнала собрание правых экстремистов

В немецком городе Вестервальд федеральной земли Рейнланд-Пфальц минувшей ночью прошло собрание, которое, предположительно, организовали правые экстремисты. Об этом сообщает журнал Spiegel.

«Представитель полиции сообщил ночью, что полицейские взяли личные данные почти 130 участников мероприятия, проходившего на территории завода по производству бочек», — говорится в материале.

По информации журналистов, собрание посвятили боевым искусствам, а его организатором может быть региональное отделение небольшой правоэкстремистской партии «Третий путь» ( III. Weg). Полицейские обнаружили, что на месте проведения мероприятия установили боксерский ринг.

Организатор собрания пояснил, что собрание планировалось провести в качестве «спортивного мероприятия в закрытом помещении». В связи с этим, встреча не попадала под закон о собраниях, из-за чего ее регистрация не требовалась.

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