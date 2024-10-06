Бразилия не снимет блокировку с соцссети Х из-за ошибки с оплатой

Верховный суд Бразилии заявил, что юристы социальной платформы X (бывший Twitter) перевели штрафы на неправильный банковский счет, что отложило решение о возобновлении работы сервиса в стране. Об этом сообщает Reuters.

«Оплата штрафов, которую, по утверждению юристов X, компания произвела корректно, является единственным невыполненным требованием суда для возобновления работы платформы в Бразилии», — отметил представитель Верховного суда.

X приостановила свою деятельность в Бразилии, одном из крупнейших и наиболее привлекательных рынков, в конце августа. Причиной стало несоблюдение судебных предписаний, связанных с модерацией контента, разжигающего ненависть, а также отсутствие назначенного юридического представителя в стране, что требуется по закону.

В минувшую пятницу подала новый запрос на восстановление своих услуг в Бразилии, заявив об оплате всех штрафов. В ответ судья Верховного суда Александр де Мораес потребовал перевести платеж в правильный банк.

Юристы X повторно обратились в суд с просьбой разрешить возобновление работы в Бразилии, отрицая факт оплаты штрафов на неверный счет. Они также выразили несогласие с необходимостью консультации генерального прокурора перед снятием запрета.

До этого стало известно, что соцсеть Маска заплатила более $5 млн штрафов ради возврата в Бразилию.

Ранее Маска исключили из инвестфорума за посты о протестах.