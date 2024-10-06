Над Курской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательный аппарат самолетного типа сбили в 13:10 мск.

До этого в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны ночью уничтожили четыре беспилотника над российскими регионами. По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над территорией Курской области, а над Белгородской и Воронежской областями уничтожены по одному дрону.

Вечером 5 октября МЧС России сообщало, что в Никитовском районе Горловки Донецкой народной республики украинский дрон атаковал пожарную часть. Незадолго до этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в регионе из-за масштабной атаки беспилотных летальных аппаратов пострадали два человека — мужчина и женщина.

Ранее в сети появилось видео уничтожения БПЛА «Охотник».