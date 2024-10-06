Российский корабль отработал маневрирование с кораблями ЮАР и Китая

Сторожевой корабль «Неустрашимый» отработал маневрирование с кораблями ВМС ЮАР и КНР в рамках делового захода в порт Саймонстаун. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«Накануне сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота совершил плановый деловой заход в основную базу военно-морских сил Южно-Африканской Республики (ЮАР) Саймонстаун», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Неустрашимый» совместно с кораблями ВМС ЮАР и Китая выполнил совместное маневрирование, моряки отработали организацию связи между кораблями.

19 сентября «Неустрашимый» осуществил деловой заход в порт Дар-эс-Салам в Танзании. Отмечается, что визит российского боевого корабля стал важным этапом в рамках выполнения задач по поддержанию морской безопасности и укреплению международного сотрудничества. В Дар-эс-Салам экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия, а также осуществил технический осмотр судна. Также командование корабля встретилось с городскими и военными властями Танзании.

Ранее главком ВМФ оценил готовность Тихоокеанского флота применить «самое мощное» оружие.