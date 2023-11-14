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«60 лет — это офигенно»: Лолита отмечает юбилей

Певице Лолите Милявской исполнилось 60

«Профессия — это любовь. В нашей работе ты выходишь на пенсию, когда ты перестал фонтанировать идеями, когда в тебе нет энергетики, когда голос уже не поет, ноги не двигаются», — говорила Лолита Милявская в одном из своих интервью.

Кажется, идеи фонтанировать из Лолиты не перестанут никогда. Прямо сейчас чарт «Яндекс.Музыки» возглавляет ее совместный трек с INSTASAMK'ой «На Титанике». В Москве и Санкт-Петербурге пройдут сольные концерты певицы (в Северной столице все билеты проданы). Лолита – частый гость YouTube-шоу.

Популярность пришла к певице благодаря участию в кабаре-дуэте «Академия» с Александром Цекало. Супруги выступали вместе около десяти лет, записали семь студийных альбомов, на которых были такие известные эстрадные хиты как «Зараза», «Тома», «За пивом», «Я обиделась» и «Ту-ту-ту».

Уже 23 года Лолита выступает сольно. За эти годы певица также преуспела на телевидении. Она вела программы «Лолита. Без комплексов» на Первом канале, «Суперстар-2008» на НТВ, «Субботний вечер» на «Россия-1». На счету Милявской несколько ролей в кино, театральных постановках, мюзиклах. Певица пять раз была замужем.

«60 лет — это офигенно! — заявила Лолита во время съемок YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». — Если у тебя нет энергии, то у тебя и в 30 будет погасший глаз. Мне не просто скучно с ровесниками. Я могла бы найти того, кому 60, но, черт, что с ним делать?!».

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