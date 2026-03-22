Марина Федункив решилась на пластику ради сына

Актриса и комикесса Марина Федункив в интервью Надежде Стрелец сообщила, что хочет сделать пластику.

Федункив объяснила, что планирует пластическую операцию, чтобы выглядеть молодо для годовалого сына Теодора.

«Вот будут говорить: «К нему мама молодая пришла, а к этому бабушка пришла». Я буду тянуть всё, что можно. Ни для одного мужчины я этого не сделаю, а для сына своего сделаю», — поделилась юмористка.

Федункив также рассказала, что худела после родов с помощью уколов. 54-летняя комикесса призналась, что занимается «бытовым фитнесом», но не более.

«Битсуха у меня больше выросла», — рассказала артистка.

Актриса в 50 лет вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе нее на 13 лет. Федункив говорила, что они оба очень хотели ребенка, но не зацикливались на этой теме. По словам актрисы, итальянец не собирался с ней разводиться из-за отсутствия детей. Позже комикесса смогла забеременеть. В 2024-м у нее родился сын Теодора.

Ранее Федункив сообщила, что не хотела выходить замуж за Маджи из-за разницы в возрасте.