30 января 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая — одного из величайших режиссеров СССР.

Большинство его фильмов стали культовыми и разошлись на цитаты. Некоторые ленты Гайдая входят в список 250 лучших фильмов по версии «Кинопоиска» — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!».

Будущий режиссер родился на территории современной Амурской области. 23 июня 1941 года, сразу после начала Великой Отечественной войны, пошел записываться добровольцем в армию, но его не взяли.

Гайдай все же был призван осенью того же года. Он проходил службу в Монголии, затем направлен на Калининский фронт. Был награжден медалью «За боевые заслуги», так как в декабре 1942 года в бою забросал гранатами огневую точку противника, уничтожил троих немцев, а также участвовал в захвате пленных. В марте 1943 года подорвался на противопехотной мине. Тяжелое ранение не позволило ему продолжить участие в войне.

В 1947 году окончил театральную студию при Иркутском областном драматическом театре, затем поступил на режиссерский во ВГИК. С 1955 года Гайдай работал режиссером на киностудии «Мосфильм».

Скончался режиссер 19 ноября 1993 года на 71-м году жизни.

Леонид Гайдай на съемках и в жизни — в фотогалерее «Газеты.Ru»