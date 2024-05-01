Курская область попала под удар БПЛА

Четыре района Курской области подверглись атаке беспилотников ВСУ. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«В течение дня были обстреляны деревня Елизаветовка Глушковского района, пункт пропуска «Крупец» и село Козино в Рыльском районе. Никто из жителей не пострадал. В Козино взрывом поврежден забор в одном из домовладений. Окажем помощь собственнику в ремонте имущества», — сообщил Старовойт.

По словам главы региона, пострадали также населенные пункты Суджанского и Рыльского района. В большинстве случаев, отмечает Старовойт, российским подразделениям радиоэлектронной борьбы удавалось обезвредить украинские беспилотники.

В районе поселка Теткино обломки БПЛА повредили гражданский автомобиль.

До этого поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе.

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