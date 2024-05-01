Колумбия 2 мая разорвет отношения с Израилем

Президент Колумбии Густаво Петро анонсировал разрыв отношений с Израилем 2 мая. Его слова передает РИА Новости.

Такое решение Петро связал с геноцидом палестинцев в секторе Газа, который, по его словам, осуществляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Здесь перед вами правительство перемен, и президент республики сообщает, что завтра дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент», — подчеркнул он.

Свое заявление Петро сделал в ходе первомайской манифестации в Боготе. В 2022 году он стал первым левым президентом Колумбии в истории.

До этого суд ООН отказал Никарагуа в введении мер против ФРГ из-за военной помощи Израилю.

Это решение он мотивировал сокращением числа выданных правительством ФРГ лицензий на поставки товаров военного назначения в Израиль, а также тем, что Германия поддержала инициативы Европейского союза (ЕС) по финансированию работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.