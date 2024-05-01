«Лучше не говорить это вслух»: В Латвии заявили о разрешении ВСУ атаковать Россию западным оружием Захарова: Латвия должна назвать страны, позволившие Украине бить по России

МИД Латвии сообщил, что несколько стран тайно разрешили Украине атаковать из зарубежного оружия цели внутри России. По мнению латвийской стороны, это не нарушает международное право. Ранее НАТО также назвало легитимными военные цели в глубине РФ. США тем временем впервые поставили ВСУ ракеты дальностью до 300 км.

Некоторые зарубежные страны разрешили ВСУ использовать свое оружие за пределами Украины, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью украинскому изданию «Европейская правда». Запрет на поражение целей внутри России снят .

«Вам нужна способность наносить глубокие высокоточные удары в том числе по российской территории. По местам, откуда Россия атакует Украину... Уже есть страны, которые предоставили Украине оружие без подобных ограничений [по ударам на российской территории]», — сказала Баже.

Министр уточнила, что пока об этом не говорится публично . Она не назвала конкретные государства, которые согласились с подобными атаками. В целом позиция Запада на этот счет может в будущем измениться, отметила Баже.

«Не все объявляется публично. Даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное — влияние на поле боя. Поэтому здесь есть выбор: говорить о чем-то громко или просто делать, что надо», — пояснила глава МИД.

Баже отметила, что международное право позволяет Украине бить по противнику не только на ее «суверенной территории», но и за границей, если оттуда идут обстрелы . В связи с этим министр подчеркнула потребность ВСУ не только в снарядах, но и в оружии большой дальности. В то же время Киеву необходима противоракетная оборона, включая способные сбивать ракеты самолеты.

«Эти возможности даст американский пакет помощи, а также истребители F-16, для которых сейчас готовят пилотов. Кроме того, вы получите дальнобойные беспилотники, ракеты ATACMS и так далее. Все это оружие направляется на Украину, некоторая часть уже пришла», — указала Баже.

Министр добавила, что затягивание конфликта не играет на пользу России. Украина продолжает получать политическую и военную поддержку, санкции продолжают работать, и все это, по ее мнению, приближает победу Киева.

«Но это очень болезненный процесс... Это не просто требует времени, украинцы теряют жизни и здоровье, война разрушает окружающую среду. Украина платит наивысшую цену. Это просто ужасно», — высказалась Баже.

МИД России усомнился в словах латвийского министра. Официальный представитель ведомства Мария Захарова потребовала назвать государства, которые разрешили ВСУ атаковать из своего оружия цели в пределах России.

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», — отреагировала Захарова.

Позиция Запада по дальнобойному оружию ВСУ

CША в марте тайно отправили украинским союзникам более 100 дальнобойных ракет ATACMS. Позже президент США Джо Байден официально разрешил поставлять Украине модификации ракеты с дальностью полета до 300 км. Источник РИА Новости в Пентагоне уточнял, что Байден поручил передать ATACMS только «для использования в пределах суверенной украинской территории» . В радиусе поражения 300 км при этом находятся российские города Воронеж, Курск, Брянск, Ростов-на-Дону, а также Симферополь и Севастополь.

Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал американское доверие ВСУ.

«Из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России. Особенно циничны заверения в том, что украинские «клиенты» якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории. Кого должна успокоить такая ложь?», — возмутился дипломат.

Киев прежде настойчиво просил об ATACMS дальностью 300 км, но Пентагон долго отказывался. Позиция США изменилась из-за ударов России по критической инфраструктуре Украины и информации, что Москва, якобы, получает баллистические ракеты от КНДР. Последнее отрицают и Кремль, и Пхеньян.

«Мы предупреждали Россию об этих вещах. Но они возобновили атаки», — сообщил анонимный американский чиновник Reuters.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 апреля заявил о праве Украины атаковать военные объекты в глубине России. Он назвал это правом на самооборону, а военные объекты — легитимными целями. Об ударах ВСУ по гражданским объектам Столтенберг ничего не говорил.

В то же время Германия все еще не хочет передавать Украине свои дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, несмотря на активные споры на этот счет. TAURUS может поражать цели на расстоянии до 500 км , и Берлин боится эскалации ситуации.

«Есть оружие, которое можно предоставлять только в том случае, если ты сохраняешь контроль над всем, что с ним делается», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.

Он добавил, что из-за украинских атак дальнобойным немецким оружием Германия может оказаться «втянута в войну».