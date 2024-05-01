«Лучше не говорить это вслух»: В Латвии заявили о разрешении ВСУ атаковать Россию западным оружием

Некоторые зарубежные страны разрешили ВСУ использовать свое оружие за пределами Украины, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью украинскому изданию «Европейская правда». Запрет на поражение целей внутри России снят.
«Вам нужна способность наносить глубокие высокоточные удары в том числе по российской территории. По местам, откуда Россия атакует Украину... Уже есть страны, которые предоставили Украине оружие без подобных ограничений [по ударам на российской территории]», — сказала Баже.
Министр уточнила, что пока об этом не говорится публично. Она не назвала конкретные государства, которые согласились с подобными атаками. В целом позиция Запада на этот счет может в будущем измениться, отметила Баже.
«Не все объявляется публично. Даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное — влияние на поле боя. Поэтому здесь есть выбор: говорить о чем-то громко или просто делать, что надо», — пояснила глава МИД.
Баже отметила, что международное право позволяет Украине бить по противнику не только на ее «суверенной территории», но и за границей, если оттуда идут обстрелы. В связи с этим министр подчеркнула потребность ВСУ не только в снарядах, но и в оружии большой дальности. В то же время Киеву необходима противоракетная оборона, включая способные сбивать ракеты самолеты.
«Эти возможности даст американский пакет помощи, а также истребители F-16, для которых сейчас готовят пилотов. Кроме того, вы получите дальнобойные беспилотники, ракеты ATACMS и так далее. Все это оружие направляется на Украину, некоторая часть уже пришла», — указала Баже.
Министр добавила, что затягивание конфликта не играет на пользу России. Украина продолжает получать политическую и военную поддержку, санкции продолжают работать, и все это, по ее мнению, приближает победу Киева.
«Но это очень болезненный процесс... Это не просто требует времени, украинцы теряют жизни и здоровье, война разрушает окружающую среду. Украина платит наивысшую цену. Это просто ужасно», — высказалась Баже.
МИД России усомнился в словах латвийского министра. Официальный представитель ведомства Мария Захарова потребовала назвать государства, которые разрешили ВСУ атаковать из своего оружия цели в пределах России.
«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», — отреагировала Захарова.
Позиция Запада по дальнобойному оружию ВСУ
CША в марте тайно отправили украинским союзникам более 100 дальнобойных ракет ATACMS. Позже президент США Джо Байден официально разрешил поставлять Украине модификации ракеты с дальностью полета до 300 км. Источник РИА Новости в Пентагоне уточнял, что Байден поручил передать ATACMS только «для использования в пределах суверенной украинской территории». В радиусе поражения 300 км при этом находятся российские города Воронеж, Курск, Брянск, Ростов-на-Дону, а также Симферополь и Севастополь.
Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал американское доверие ВСУ.
«Из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России. Особенно циничны заверения в том, что украинские «клиенты» якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории. Кого должна успокоить такая ложь?», — возмутился дипломат.
Киев прежде настойчиво просил об ATACMS дальностью 300 км, но Пентагон долго отказывался. Позиция США изменилась из-за ударов России по критической инфраструктуре Украины и информации, что Москва, якобы, получает баллистические ракеты от КНДР. Последнее отрицают и Кремль, и Пхеньян.
«Мы предупреждали Россию об этих вещах. Но они возобновили атаки», — сообщил анонимный американский чиновник Reuters.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 апреля заявил о праве Украины атаковать военные объекты в глубине России. Он назвал это правом на самооборону, а военные объекты — легитимными целями. Об ударах ВСУ по гражданским объектам Столтенберг ничего не говорил.
В то же время Германия все еще не хочет передавать Украине свои дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, несмотря на активные споры на этот счет. TAURUS может поражать цели на расстоянии до 500 км, и Берлин боится эскалации ситуации.
«Есть оружие, которое можно предоставлять только в том случае, если ты сохраняешь контроль над всем, что с ним делается», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.
Он добавил, что из-за украинских атак дальнобойным немецким оружием Германия может оказаться «втянута в войну».