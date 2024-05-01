Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Спартака» объяснил, почему его сравнивают с Гвардиолой

Тренер «Спартака» заявил, что его сравнивают с Гвардиолой из-за лысины

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович после кубкового матча против «Динамо» заявил, что позитивно относится к сравнению с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Это только потому что я лысый! Я лысый, и у меня борода. Если бы у меня были волосы, Я очень далеко от таких тренеров, потому что мне надо учиться и учиться. Футбол очень быстро меняется, потому что если ты не в тренде, то все, выбываешь», — заявил Слишкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За право сыграть в суперфинале Кубка России «Спартак» поспорит с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

Ранее в «Спартаке» объяснили победу над «Динамо» менталитетом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами