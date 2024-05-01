Тренер «Спартака» объяснил, почему его сравнивают с Гвардиолой

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович после кубкового матча против «Динамо» заявил, что позитивно относится к сравнению с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Это только потому что я лысый! Я лысый, и у меня борода. Если бы у меня были волосы, Я очень далеко от таких тренеров, потому что мне надо учиться и учиться. Футбол очень быстро меняется, потому что если ты не в тренде, то все, выбываешь», — заявил Слишкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За право сыграть в суперфинале Кубка России «Спартак» поспорит с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

Ранее в «Спартаке» объяснили победу над «Динамо» менталитетом.