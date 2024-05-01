Названа главная ошибка при приеме витаминных комплексов

Прием витаминно-минеральных комплексов и различных пищевых добавок не приносит пользы при условии «скрытого голода» — дефицита натуральных питательных веществ в организме вследствие плохих пищевых привычек. Об этом изданию Daily Mail рассказали британские диетологи Маргарет Рейман и Эмма Дербишир.

По словам специалистов, многие люди рассматривают прием пищевых добавок в качестве способа «компенсации» последствий неправильного питания и нездорового образа жизни. Врачи объяснили, что в условиях современности жители крупных городов склонны употреблять в пищу узкий перечень продуктов, в число которых, к тому же, входит пища с высоким содержанием жиров, сахара и углеводов. Почти половина мирового потребления калорий обеспечивается тремя культурами — кукурузой, рисом и пшеницей. При этом небольшое количество витаминов и минералов, которые содержатся в этих злаках, теряется при интенсивной обработке.

Дербишир отметила, что пищевые добавки действительно способны помочь повысить качество питания. Однако они не могут стать заменой сбалансированного рациона, состоящего из разнообразных натуральных продуктов. Кроме того, не все витаминно-минеральные комплексы одинаково полезны — некоторые из них могут содержать нежелательные или токсичные вещества, а также питательные компоненты в некорректных дозировках и плохо усваиваемых формах.

Помимо этого различные соединения в поливитаминных добавках могут конкурировать друг с другом за усвояемость, в результате чего вероятность получения желаемого полезного эффекта дополнительного снижается. По этой причине полагаться на пищевые добавки в целях сохранения здоровья — ошибочное решение.

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