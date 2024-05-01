США ввели санкции против десятков российских предприятий

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десятков компаний из России, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского минфина.

Среди российских компаний, попавших под санкции, указаны автозаводы «Урал» и Брянский автозавод, Ярославский моторный завод, а также ключевое производство российской электроники «Протон». Также под санкции попали завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм» и компании группы «Сибантрацит», и множество других российских предприятий.

Также под новый пакет американских санкций попали компании из Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая, которых минфин США подозревает в сотрудничестве с российскими оборонными предприятиями.

Санкции были введены против 250 российских физических лиц.

До этого Соединенные Штаты внесли 16 судов в список подсанкционных физических и юридических лиц, связанных с Россией.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.