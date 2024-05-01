В Славянске произошел взрыв

В Славянске в ДНР произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Город находится на территории контролируемой Киевом части региона.

19 апреля Зеленский посетил Славянск и встретился с ранеными солдатами ВСУ, которые проходили лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

15 апреля РИА Новости писало о том, что в результате удара ВС РФ по Славянску были поражены французские бойцы иностранного легиона ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.