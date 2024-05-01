Томский депутат предложила вернуть трудовые лагеря

Депутат законодательного собрания Томской области Екатерина Собканюк предложила вернуть трудовые лагеря. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«А есть масса людей, которые просто не хотят работать, и пользуются государственной поддержкой. Они просто тунеядцы, извините, черви на нашем теле», — обосновала свое предложение депутат.

Женщина работает директором строительных компаний «Карьеруправление». По словам Собканюк, ее предложение решит проблему постоянной нехватки рабочих на стройке. Тем не менее, предложение депутата осмеяли, а замгубернатора Томской области Наталья Киселева призвала ее и коллег «работать в рамках правового поля».

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал правильным предложение мэра Якутска создавать медвытрезвители и возвращать трудовые лагеря для бездомных.

24 июня мэр Якутска Евгений Григорьев во время пресс-конференции заявил, что считает лиц без определенного места жительства виновниками «развращения людей».

Ранее Песков прокомментировал сообщение о «трудовых лагерях» в России для беженцев с Украины.