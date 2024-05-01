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Выявлены новые генетические маркеры, определяющие кровяное давление

Nat Gen: кровяное давление определяют более двух тысяч генетических маркеров

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Depositphotos

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии обнаружили в геноме человека более ста новых областей, влияющих на вероятность развития гипертонии. Это открытие увеличивает общее число генетических маркеров, определяющих кровяное давление, до двух тысяч. Результаты опубликованы в журнале Nature Genetics (Nat Gen).

В исследовании использовались данные более миллиона человек. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и провели секвенирование геномов всех добровольцев для оценки полигенного риска развития гипертонии. Этот метод используется в генетике и молекулярной биологии для анализа генетической информации и раскрытия структуры генов и геномов. Индекс полигенного риска основан на анализе всех генетических вариантов как с сильным, так и слабым влиянием на здоровье человека.

В результате ученые обнаружили 113 новых локусов (участков хромосом, в которых расположены гены), влияющих на кровяное давление. Анализ также выявил сотни ранее не зарегистрированных генов, определяющих этот показатель. Это открытие позволило увеличить общее число генетических маркеров, отражающих и регулирующих кровяное давление, до двух тысяч.

Ученые отметили, что их работа может поспособствовать повышению эффективности прогнозирования гипертонии. Информированность о высоком риске нежелательного повышения кровяного давления может послужить полезным инструментом для подбора индивидуальных методов лечения и коррекции образа жизни для сохранения здоровья людей.

Ранее ученые нашли генетические маркеры посттравматического стрессового расстройства.

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