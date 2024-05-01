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В тюменском селе Викулово вода за день поднялась на 42 сантиметра

Уровень реки Ишим у села Викулово достиг уровня 1102 сантиметра

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Телеграм-канал «Ишим пере Подслушано»

В тюменском селе Викулово уровень воды в реке Ишим поднялся до 1102 сантиметров, за день увеличившись на 42 сантиметра. Об этом сообщает Telegram-канал регионального правительства.

В Викулово критическая отметка уровня воды — 1000 сантиметров.

В селе Абатское по состоянию на 20 часов местного времени уровень воды поднялся до 1231 сантиметров (критической здесь считается отметка 960 сантиметров). Сильный ветер рвет пленку защитных сооружений трассы Р-402 и поднимает на дорогу волны.

«Последствия непогоды мужественно устраняют сотрудники МЧС – действует челябинская аэромобильная группировка в количестве 70 человек. Работает техника, вместе с дорожными службами идет круглосуточный мониторинг состояния дамбы. Парням нелегко. Но никто не жалуется. Все сосредоточены на защите трассы и села Абатское», — отмечается в публикации.

В Упоровском районе фиксируется подъем уровня воды в реке Тобол. На особом контроле властей — малые реки вдоль русла Тобола. Глава района Леонид Сауков сообщил, что из зоны подтопления выехали 496 человек.

30 апреля сообщалось, что пики подъема воды в реке Тобол в Тюменской области сместились на май.

Ранее в МЧС РФ рассказали о ходе эвакуации в Тюменской области на фоне паводка.

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