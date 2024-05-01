«После Пасхи»: ВВС Украины раскрыли дату начала поставок F-16

Спикер ВВС Украины заявил, что страна может получить истребители F-16 раньше озвученных прежде сроков. Украинский МИД ожидал начала поставок только к середине лета, но в ВВС рассчитывают на первые самолеты до конца весны. Киев ждет американские самолеты с начала конфликта, но их не могут передать без обученных пилотов и готовой инфраструктуры.

Союзники передадут Киеву первые американские истребители F-16 после Пасхи, рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«Да, есть [приблизительная информация]. После Пасхи. Конечно, мы не загадываем [точно], потому что уже несколько раз менялась эта дата», — с улыбкой пояснил Евлаш в ответ на вопрос ведущего.

Православные отмечают Пасху в этом году 5 мая (католическая уже прошла). Евлаш уточнил, что «после Пасхи» — «довольно растянутое во времени понятие».

«Конечно, Воздушным силам, как и всем украинцам, хотелось бы как можно скорее увидеть в воздушном пространстве многоцелевые истребители F-16, поэтому мы ждем их как можно быстрее. Как только станет известно, что первые F-16 прибыли на Украину, мы... официально сообщим нашим гражданам», — подчеркнул он.

Пилоты для будущих украинских самолетов, по словам Евлаша, сейчас учатся в США и Дании .

Сколько именно истребителей появится у ВСУ, он не раскрыл. Минобороны Украины считает, что армии нужно минимум четыре эскадрильи для возвращения территорий. В одной эскадрилье — 12 самолетов. Министр обороны США Ллойд Остин говорил, что Украина получит больше, чем одну.

По плану, F-16 должны появится на Украине к середине лета , в марте сообщал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По всей видимости, первые самолеты поступят из Дании . Она согласилась отдать 19 истребителей и обещала начать поставки «этим летом».

«Мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины. И ничего больше. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще», — уточнял министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Кулеба отмечал, что вопрос передачи F-16 очень сложный и запутанный, так что график поставок может измениться. Однако на март план был в силе, подготовка пилотов тоже шла хорошо, как рассказывал министр.

США последний раз называли сроки более размыто. Министр обороны обещал начало поставок «в этом году».

Передачей F-16 Украине занимаются разные страны, НАТО создал летом 2023 года специальную коалицию для решения вопроса . В нее входят помимо США более 10 государств. Кроме Дании послать истребители решили Нидерланды (42 штуки, по словам украинского лидера Владимира Зеленского).

Почему «Боевой сокол» все еще не в небе Украины

Самолеты F-16 называют Fighting Falcon — «боевой сокол», их разработали в США в начале 1970-х годов. Это одни из самых востребованных истребителей в мире, стоят на вооружении 25 стран. Эксперты отмечают их удачную конструкцию и многофункциональность. Могут нести управляемое и неуправляемое вооружение, также на борту имеется шестиствольная пушка.

Украина ждет истребители с начала конфликта, но с их поставками возникли проблемы. Сначала ВСУ пришлось обучать заграницей пилотов и обслуживающий персонал, но почти все украинские летчики не знали профильный английский для понимания инструкторов. Также на Украине не было нужной инфраструктуры.

«Для F-16 нужны длинная взлетная полоса и большой штат обслуживающего персонала. Этим сейчас Украина не располагает. F-16 может взлететь с автомобильной дороги, но она должна быть прямой и широкой, каких, видимо, там тоже не осталось. Значит, американские самолеты будут базироваться в соседних странах», — объяснял российский военный летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Спикер ВСУ Евлаш между тем указывал, что истребители будут базироваться непосредственно на Украине. Он признавал, что у армии нет «колоссальных денег» на постройку специальных хранилищ, но есть другие идеи.

«Это будет рассредоточенное использование на различных типах взлетных полос, аэродромах, где врагу будет сложно их находить», — описывал Евлаш.

Представитель ВВС Украины уточнял, что его страна готова принять даже неисправные F-16. Он называл их «отличными донорами», чьи детали можно снять и использовать. Один истребитель способен обеспечить запчастями примерно пять самолетов.

В России тем временем говорят, что F-16 не изменит ситуацию на поле боя.

«Мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», — резюмировал президент России Владимир Путин.