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ФРС США сохранила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

ФРС США в шестой раз подряд сохранила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

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Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США в шестой раз подряд сохранила ставку на уровне 5,25-5,5% годовыхОб этом сообщается на сайте регулятора.

«Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти твердыми темпами. Прирост рабочих мест оставался высоким, а уровень безработицы оставался низким», — обосновали это решение в ФРС.

При этом отмечается, что инфляция, несмотря на некоторое снижение, далека от целевого уровня в 2%.

«Начиная с июня, комитет замедлит темпы выкупа ценных бумаг, снизив ежемесячный лимит выкупа казначейских ценных бумаг с $60 млрд до $25 млрд. Комитет сохранит ежемесячный лимит выкупа агентского долга и агентских ипотечных ценных бумаг в $35 млрд», — говорится в сопроводительном сообщении.

31 января 2024 года руководитель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что страна может снизить базовую процентную ставку в 2024 году.

Ранее сообщалось, что банк Англии может приступить к снижению ставки раньше ФРС.

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