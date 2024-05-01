Стало известно, рассматривает ли «Спартак» кандидатуры Карпина и Черчесова

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин и бывший наставник национальной команды Станислав Черчесов не входят в число кандидатов на пост главного тренера команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Черчесова нет в списке кандидатов. Почему? Мое решение — он не в списке. Карпин не в шорт-листе. Паскаль Янсен? Сейчас он не в списке. Просто не в списке», — сказал Амарал.

После того, как в отставку был отправлен испанский специалист Гильермо Абаскаль, исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Под его руководством 1 мая «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, обыграв московское «Динамо» со счетом 2:0. Дальше клуб сразится с победителем противостояния «Ростов» — «Балтика».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Подопечные Владимира Федотова также продолжают участие в розыгрыше турнира, они сыграют двухматчевое противостояние с петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ. Первый матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды стало 42 очка.

Ранее «Спартаку» предложили оставить Слишковича главным тренером.