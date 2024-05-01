«Победа» попала под американские санкции

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против авиакомпании-лоукостера «Победа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского министерства.

Согласно заявлению минфина США, американским компаниям дается три месяца на процесс сворачивания взаимодействия с российским авиаперевозчиком. Отдельно отмечается, что поставки товаров и услуг авиакомпании «Победа» окончательно запрещены 30 июня, а платежи можно будет проводить до 30 июля.

В целом, санкции вводят запрет на взаимодействие с «Победой» для американских граждан и бизнеса, а также предусматривает блокировку средств и активов компании на территории Соединенных Штатов.

До этого министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десятков компаний из России, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая.

Санкции также были введены против 250 российских физических лиц.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.