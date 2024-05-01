США ввели санкции против нескольких подразделений Минобороны РФ

В министерстве финансов США заявили, что Вашингтон ввел санкционные меры против войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в тексте заявления.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что рост экономик европейских государств прекратился, санкции против России ударили по Европе.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции против Москвы. Нарушение логистических цепочек привело к резкому росту цен на топливо и продовольствие, в том числе в странах Европы и США.

В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционным давлением, а на Западе не хватает мужества признать провал ограничительных мер против РФ. При этом в самих западных странах звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.