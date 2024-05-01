На Украине подсчитали мобилизованных чиновников

На Украине за два года с начала СВО мобилизовали 2,5% чиновников. Эти данные приводит Украинское Национальное агентство по вопросам государственной службы.

Из свыше 160 тыс. государственных служащих мобилизованы были 4180 человек. При этом из общего числа чиновников 119 696 человек — женщины, 39 637 — мужчины. Среди призванных мужчины составляют большинство — женщин среди них только 812.

Однако среди призванных в последние три месяца из 42 человек 38 — женщины. 263 из мобилизованных украинцев получили ранения.

1180 украинских чиновников сейчас находятся за границей, причем за три месяца их число сократилось на 204.

До этого сообщалось, что Украина прилагает усилия по привлечению большого числа женщин в ВСУ.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.