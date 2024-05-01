Названа новая причина инфаркта в молодом возрасте

Ученые из университета Эксетера, университета Бристоля (оба в Великобритании) и университета Восточной Финляндии обнаружили, что злоупотребление жирной, сладкой и калорийной пищей в детстве ведет к увеличению ригидности (жесткости) артерий, что повышает риск инсульта и сердечного приступа в молодом возрасте. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Nutrition.

В ходе первого этапа исследования ученые проанализировали пищевые привычки и общее качество рациона питания более 4700 добровольцев в возрасте от семи лет. По достижении участниками возраста 17 лет исследователи оценили жесткость их артерий путем измерения пульсовой волны. Это волна расширения упругого сосуда под действием толчка сердца, выбрасывающего в него кровь.

Результаты показали, что у участников, в детстве потреблявших больше жирных, сладких и калорийных продуктов, артерии были более ригидны, чем у тех, в чьем рационе было достаточно овощей, фруктов, круп, рыбы и бобовых. Употребление противовоспалительных растительных продуктов (ягод, овощей, семечек, орехов, специй) в возрасте 10 лет дополнительно приводило к снижению жесткости артерий.

Ученые объяснили, что ригидность артерий выступает одним из ключевых провокаторов инфаркта и инсульта. Процесс постепенного затвердевания артериальных стенок и повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний являются частью естественного процесса старения. Тем не менее, неправильное питание, как показало исследование, может нанести вред здоровью уже в молодом возрасте.

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