Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа новая причина инфаркта в молодом возрасте

ВJN: жирная пища может повышать риск инфаркта и инсульта в молодом возрасте

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Ученые из университета Эксетера, университета Бристоля (оба в Великобритании) и университета Восточной Финляндии обнаружили, что злоупотребление жирной, сладкой и калорийной пищей в детстве ведет к увеличению ригидности (жесткости) артерий, что повышает риск инсульта и сердечного приступа в молодом возрасте. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Nutrition.

В ходе первого этапа исследования ученые проанализировали пищевые привычки и общее качество рациона питания более 4700 добровольцев в возрасте от семи лет. По достижении участниками возраста 17 лет исследователи оценили жесткость их артерий путем измерения пульсовой волны. Это волна расширения упругого сосуда под действием толчка сердца, выбрасывающего в него кровь.

Результаты показали, что у участников, в детстве потреблявших больше жирных, сладких и калорийных продуктов, артерии были более ригидны, чем у тех, в чьем рационе было достаточно овощей, фруктов, круп, рыбы и бобовых. Употребление противовоспалительных растительных продуктов (ягод, овощей, семечек, орехов, специй) в возрасте 10 лет дополнительно приводило к снижению жесткости артерий.

Ученые объяснили, что ригидность артерий выступает одним из ключевых провокаторов инфаркта и инсульта. Процесс постепенного затвердевания артериальных стенок и повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний являются частью естественного процесса старения. Тем не менее, неправильное питание, как показало исследование, может нанести вред здоровью уже в молодом возрасте.

Ранее врач рассказала, как избежать «дачного инфаркта».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами