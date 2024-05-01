«Верните Абаскаля»: Мостовой о победе «Спартака» над «Динамо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о победе московского «Спартака» над столичным «Динамо» (2:0) в полуфинале Пути регионов Кубка России, упомянув бывшего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Верните Абаскаля! До смешного: «Динамо» вылетело, а «Спартак», который проиграл «Зениту» остался в Кубке из-за формата. После того, как в «Спартаке» убрали того, кто ему постоянно вредил, все встало на свои места, команда спокойно играет. По составу они так и должны быть наверху», — заявил Мостовой.

Красно-белые, которыми сейчас руководит Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля, в финале Пути регионов Кубка России сразятся с победителем противостояния между калининградской «Балтикой» и «Ростовом». Этот матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Подопечные Владимира Федотова также продолжают участие в розыгрыше турнира, они сыграют двухматчевое противостояние с петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ. Первый матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Ранее «Спартаку» предложили оставить Слишковича главным тренером.