От горничной до графини. Ольге Кабо – 55

28 января исполняется 55 лет заслуженной артистке России Ольге Кабо. Она родилась в 1968 году в Москве в семье инженеров. До пятилетнего возраста воспитывалась у бабушки на Урале. Училась в английской спецшколе, занималась музыкой, бальными танцами, художественной гимнастикой, в подростковом возрасте посещала студию космонавтики.

В 12 лет Кабо пошла в Театр юного москвича при Дворце пионеров на Ленинских горах, где сыграла несколько главных ролей. В 1983 году, еще будучи школьницей, дебютировала в кино, сыграв горничную в телевизионном фильме «Анна Павлова». В 15 лет сыграла главную роль в фильме «И повторится все...». В 1989-м окончила актерский факультет ВГИКа.

Известность пришла к актрисе в 1988 году после роли графини Изабеллы де Круа в исторической картине «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». Заметной также стала роль Роксаны в фильме «Сирано де Бержерак».

Огромной популярностью Кабо стала пользоваться в 1989 году после роли Миррины в эротической картине «Комедия о Лисистрате», в которой снялась обнаженной. Снималась в таких популярных лентах, как «Рыцарский замок» (1990), «Волшебник Изумрудного города» (1994), «Королева Марго» (1996), «Время жестоких» (2004) и «Летучая мышь» (2005).

О творческом пути Ольги Кабо — в фотогалерее «Газеты.Ru».