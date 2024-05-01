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Лукашенко заставил главу минсельхоза искать зерна в почве после посевных работ

Президент Лукашенко предложил главе минсельхоза найти зерно после посева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе минсельхоза республики Сергею Бартошу найти в земле зерно после посева. Кадры опубликовал телеканал «ОНТ».

«Где министр? Ищи зерно!» — потребовал Лукашенко во время посещения одного из засеянных полей.

В ходе общения с работниками министерства и сельского хозяйства, Лукашенко остался доволен результатом, отметив правильность посева зерна на подходящей почве.

Официально посевная в Белоруссии стартовала 15 марта в южных регионах страны, Гомельской и Брестской области. Однако до начала кампании власти Белоруссии отмечали, что в этот раз посевная будет отличаться от предыдущих с точки зрения климатических условий.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал военно-промышленный комплекс страны за бездеятельность и «канцлелярщину».

Глава Белоруссии потребовал от военных и промышленников показать результаты на ближайших учениях.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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