В Госдепе объяснили цели новых санкций США против России

Новые санкции Соединенных Штатов нацелены на подрыв возможностей России производить энергию и энергоносители, в том числе против проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление государственного департамента США.

«Сегодняшние действия демонстрируют неизменную решимость Соединенных Штатов ограничить производственные и экспортные возможности проекта «Арктик СПГ — 2», а также поддержку проекта третьими сторонами», — указано в сообщении.

В госдепе также утверждают, что введенные ранее ограничения уже якобы подорвали возможности России в этом проекте.

До этого министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десятков компаний из России, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая.

Санкции были введены против 250 российских физических лиц, а также 16 морских судов, которые подозреваются США в осуществлении торговых операций с Россией.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.