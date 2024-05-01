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В Госдепе объяснили цели новых санкций США против России

Госдеп: новые санкции США нацелены на подрыв проекта «Арктик СПГ-2»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Новые санкции Соединенных Штатов нацелены на подрыв возможностей России производить энергию и энергоносители, в том числе против проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление государственного департамента США.

«Сегодняшние действия демонстрируют неизменную решимость Соединенных Штатов ограничить производственные и экспортные возможности проекта «Арктик СПГ — 2», а также поддержку проекта третьими сторонами», — указано в сообщении.

В госдепе также утверждают, что введенные ранее ограничения уже якобы подорвали возможности России в этом проекте.

До этого министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десятков компаний из России, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая.

Санкции были введены против 250 российских физических лиц, а также 16 морских судов, которые подозреваются США в осуществлении торговых операций с Россией.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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