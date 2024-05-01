Синоптик рассказал, когда в Москве начнется арктическое вторжение

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что арктическое вторжение начнется в Москве в четверг, 2 мая, а в ночь на субботу ожидаются заморозки, температура упадет до нуля — минус трех, а вечером начнутся дожди. Специалиста цитирует РИА Новости.

По его словам, под утро четверга в Москве посвежеет до +3..8°C, а днем будет не выше +9..14°C.

В пятницу ожидается, что ночью воздух остынет до -1…+4 °C, в дневные часы ожидается около +10°C.

До этого Тишковец заявил, что в столичном регионе в понедельник, 6 мая, возможен снег, на дорогах — гололедица.

Он добавил, что ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля, на после полудня потеплеет всего до +7... +9°С. По словам синоптика, во вторник также будет прохладно, возможны незначительные осадки. Температура поднимется до +5... +10°С.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь на 4 мая Москву местами могут затронуть заморозки.